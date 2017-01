Barcelona stoot in doelpuntenfestijn door naar halve finale Copa del Rey

Barcelona ligt nog altijd op koers voor titelprolongatie in de Copa del Rey. Het elftal van Luis Enrique had vorige week in Anoeta al met minimaal verschil gewonnen van Real Sociedad en legde de Baskische club ook in de returnwedstrijd over de knie: 5-2.

Denis Suárez was opnieuw van grote waarde voor Barcelona, dat met Jasper Cillessen tussen de palen begon aan het treffen met Sociedad. De 23-jarige middenvelder kwam afgelopen weekend in het competitieduel met Eibar binnen de lijnen voor de geblesseerde Sergio Busquets en hielp de Catalanen toen met een doelpunt op weg naar een ruime zege (0-4). Donderdagavond kon Suárez in Camp Nou rekenen op een basisplaats en de enkelvoudig Spaans international beschaamde het vertrouwen van Luis Enrique niet.

Suárez kwam na een kwartier spelen door vanuit het middenrif en werd alleen voor doelman Gerónimo Rulli gezet door naamgenoot Luis Suárez. De controleur rondde beheerst af en zette Barcelona zo op een verdiende voorsprong. De thuisploeg had vrij weinig te duchten van Sociedad, dat op het half uur een mogelijkheid kreeg via Willian José, maar zijn acrobatische poging zeilde over het doel van Cillessen.

Nadat Lionel Messi de voorsprong vlak na rust had verdubbeld vanaf de strafschopstip, verzorgde Juanmi na een uur spelen de aansluitingstreffer met een fraaie lob. Luis Suárez bracht de marge vrijwel direct op aangeven van Messi weer op twee, maar kon niet voorkomen dat Cillessen een kwartier voor tijd voor de tweede maal moest vissen, na een harde kopbal van Willian José. Barcelona kwam echter niet meer in de problemen en zou via invaller Arda Turan en opnieuw Denis Suárez de score toch nog verfraaien.