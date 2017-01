Norwich City baalt na tweede Nederlandse afzegging binnen 24 uur

Marvin Zeegelaar heeft volgens Voetbal International bedankt voor een transfer naar Norwich City. De linksback van Sporting Portugal heeft geen goed gevoel bij de Championship-club. Het is voor Norwich de tweede domper binnen 24 uur, want ook Mitchell Dijks haakte op het laatste moment af.

The Canaries zoeken een vervanger van de aan Swansea City verkochte Martin Olsson. Aanvankelijk kwam men uit bij Dijks. Ajax en Norwich waren akkoord over een transfersom van vier miljoen euro, exclusief een doorverkooppercentage. "Het gevoel moet honderd procent goed zijn en dat was het niet. Een club als Norwich verdient ook geen negentig procent", liet zaakwaarnemer Dick van Burik echter weten aan De Telegraaf.

Zeegelaar was het alternatief, maar ook hij is dus niet gevallen voor de charmes van Norwich. Naar verluidt vroeg Sporting overigens 3,5 miljoen euro om de Nederlander te laten gaan. De 26-jarige Zeegelaar, die vorig jaar debuteerde in de selectie van Oranje, staat tot medio 2020 onder contract in Lissabon.