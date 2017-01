Van de Beek geeft signaal af: ‘Ik ben klaar voor een basisplaats’

Van een definitieve doorbraak in de hoofdmacht van Ajax kwam het nog niet, maar Donny van de Beek behoort dit seizoen steeds vaker tot de wedstrijdselectie van coach Peter Bosz. Dat kan niet los worden gezien van het vertrek van Riechedly Bazoer en Nemanja Gudelj uit Amsterdam eerder deze maand, erkent de negentienjarige middenvelder ook zelf.

"Voor mij was dat goed nieuws. Tsja, zo simpel is het", vertelt Van de Beek aan ELF Voetbal Magazine. ''Het betekent dat er voor mij meer ruimte is gekomen. De kans op speeltijd is daardoor ook aanzienlijk toegenomen. Dat is voor mij een groot voordeel. Ik werd er bijna moedeloos van, zoveel middenvelders liepen er rond."

Het jeugdexponent van de hoofdstedelingen werd afgelopen zondag in het duel met FC Utrecht (0-1 winst) binnen de lijnen gebracht om de tijd vol te spelen. "Jong of niet, ik wil gewoon in het eerste spelen", vervolgt Van de Beek strijdvaardig. "Gelukkig kreeg ik in de laatste anderhalve maand voor de winterstop meer speeltijd van de trainer. Ik heb een paar lekkere wedstrijden gespeeld en een paar keer goed kunnen invallen."

"Als een van drie middenvelders (Lasse Schöne, Davy Klaassen, Hakim Ziyech, red.) een nieuwe stap wil maken of wegvalt, moet ik er klaar voor zijn. En geloof me, ik ben er klaar voor. Ik denk dat ik het gat met hen nagenoeg gedicht heb. Door er keihard voor te vechten. Ik heb af en toe op zes gespeeld. Dan heb je het spel voor je en kom je meer aan de bal. Daar kun je het spel maken. Ik ben een passer, dat is een van mijn grootste kwaliteiten", besluit de spelverdeler, die deze jaargang dertien keer in actie kwam voor het eerste elftal van Ajax en tien wedstrijden speelde in de Jupiler League voor de beloften.