'Magath liet ons 's nachts lopen en Adebayor at muffins tijdens trainingen'

Brede Hangeland zette afgelopen jaar een punt achter zijn voetbalcarrière. De Noor begon zijn loopbaan in eigen land bij Viking FK en kwam via FC Kopenhagen in 2008 bij Fulham terecht. Hangeland vertoefde uiteindelijk ruim zes jaar op Craven Cottage en doet donderdag in gesprek met Heia Fotball een boekje open over enkele van zijn ex-collega's.

De inmiddels 35-jarige Hangeland kreeg in 2014 bij Fulham te maken met de excentrieke Felix Magath, aan wie hij weinig goede herinneringen bewaart. "Ik probeerde altijd het goede in mensen te zien, maar hij was een vreselijk mens", aldus de oud-verdediger, die de tekortkomingen van de Duitse oefenmeester illustreert met een anekdote, na afloop van een verloren uitwedstrijd. "We waren rond 01.00 uur 's nachts terug in Londen, waarna hij ons verplichtte om een uur lang strafrondjes te lopen. Het was absurd."

Hangeland degradeerde dat seizoen uiteindelijk met Fulham uit de Premier League, waarna hij verkaste naar stadsgenoot Crystal Palace. Bij die club deelde hij een kleedkamer met de eveneens flamboyante Emmanuel Adebayor. Hangeland kende de spits reeds van een wedstrijd met Fulham tegen Tottenham Hotspur, waarvoor Adebayor jarenlang actief was.

"We waren in de aanval en ik dekte Adebayor op het middenveld. Plotseling zei hij: ‘ahhh, ik heb honger’. Ik antwoordde met: ‘wat?’. ‘Ik kan niet wachten op het einde van de wedstrijd, ken jij een goed restaurant in Londen?'", haalt Hangeland terug. "Later toen hij arriveerde bij Palace begon ik te begrijpen waar deze houding vandaan kwam. Als we fysieke trainingen hadden, zou hij altijd op een bankje zitten met een kop koffie en een muffin. Hij werd tegelijkertijd betaald door Manchester City, Tottenham en Palace, en het enige wat hij deed was op een bankje zitten met een kop koffie. Een ongelofelijk talent, maar erg lui", besluit Hangeland.