Vitesse komt vlak voor bekerkraker met transfernieuws over routinier

Sheran Yeini keert per direct terug bij Maccabi Tel Aviv. Vitesse laat donderdagavond weten een akkoord te hebben bereikt met de Israëlische topclub. Hoeveel er is gemoeid met de transfer is onduidelijk, maar volgens media uit Israël aasde Vitesse op 450.000 euro voor de routinier.

Yeini kwam anderhalf jaar geleden over van Maccabi Tel Aviv, waar Jordi Cruijff technisch directeur is. Hij was driemaal kampioen geworden in Israël en won tweemaal de nationale beker. Voor Vitesse speelde de dertigjarige middenvelder in totaal 31 competitiewedstrijden. Daarvan vonden er tien in de huidige jaargang plaats. Het contract van Yeini in Arnhem liep door tot medio 2019.

"Nadat Maccabi Tel Aviv zich meldde werd duidelijk dat het een goed moment bleek voor Sheran om terug te keren bij zijn oude club", vertelt directeur Mo Allach vlak voor de bekerwedstrijd tegen Feyenoord op de clubsite. "Maccabi was bereid om aan de gevraagde transfersom te voldoen. Sheran heeft anderhalf jaar alles gegeven voor Vitesse. Wij wensen hem veel succes in Tel Aviv."