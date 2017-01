‘Ik houd er niet van als ik in twijfel word getrokken’

Quincy Promes verruilde FC Twente tweeënhalf jaar geleden voor een avontuur bij Spartak Moskou en is in de Russische hoofdstad inmiddels uitgegroeid tot een gewaardeerde kracht in het elftal van Massimo Carrera. Nadat de aanvaller in zijn eerste twee seizoenen al goed was voor 31 competitiedoelpunten, staat de teller halverwege deze jaargang op zes treffers. Eerder deze maand werd de naam van Promes gelinkt aan onder meer Liverpool.

"Ik houd me niet bezig met andere clubs, ik houd me alleen bezig met Spartak. De mensen die mij kennen, kunnen dit bevestigen", vertelt de 25-jarige vleugelflitser aan Championat. Promes speelt in het Nederlands elftal samen met Georginio Wijnaldum, die bij Liverpool op de loonlijst staat en onlangs aangaf zijn collega-international graag te verwelkomen op Anfield. Promes erkent met Wijnaldum gesproken te hebben, maar dat zou niet over een transfer zijn gegaan.

"Ik kan niets beloven, maar ik houd er niet van als mensen mijn woorden in twijfel trekken. Ik heb altijd gezegd dat ik niet zal vertrekken zolang de voorwaarden voor Spartak niet goed zijn", vervolgt de geboren Amsterdammer, die momenteel met zijn werkgever aan kop gaat in de Russische competitie. "We hebben nog helemaal niets bereikt. Dit is nog zeker niet het moment om deze club te verlaten." Het huidige contract van Promes in de Otkrytie Arena loopt door tot medio 2021.