Wenger: ‘Wat ik heb gezegd weet ik niet, maar Al Pacino ben ik niet’

Arsenal heeft de laatste weken meer dan eens punten veiliggesteld in de slotfase van een wedstrijd. De ploeg van Arsène Wenger is in staat om zich terug te vechten en dat is volgens Theo Walcott onder meer te danken aan de motiverende speeches van de trainer. Onlangs gaf Wenger een speech die Walcott deed denken aan het personage Tony D'Amato, vertolkt door Al Pacino, uit de film Any Given Sunday. Wenger kan er alleen maar om lachen.