Ajax gelinkt aan miljoenentransfer Larsson: ‘Maar het zijn slechts geruchten’

Ajax hoopt deze week met het aanstaande vertrek van Anwar El Ghazi naar OSC Lille nog toe te slaan op de transfermarkt. Donderdag meldde TjerkstraMedia dat de Amsterdamse club zijn oog heeft laten vallen op sc Heerenveen-aanvaller Sam Larsson. In een reactie laat de Friese club weten dat er nog niets definitief is.

Eerder op de dag bevestigde coach Peter Bosz reeds dat El Ghazi buiten de wedstrijdselectie is gelaten voor het duel van zondagmiddag met ADO Den Haag, waarmee een vertrek van de rechtsbuiten in kannen en kruiken lijkt. In de zoektocht naar een vervanger voor El Ghazi lijkt Ajax nu te zijn uitgekomen bij Larsson.

De 23-jarige Zweed kwam in 2014 over van IFK Göteborg en is inmiddels bezig aan zijn derde seizoen in het Abe Lenstra Stadion. Deze jaargang was hij in zeventien competitiewedstrijden goed voor zeven doelpunten en acht assists. Ajax zou bereid zijn circa acht miljoen euro neer te tellen voor Larsson, maar Heerenveen wenst niet zonder meer mee te werken aan een transfer. ''Het zijn slechts geruchten. We willen onze selectie bij elkaar houden in de strijd om een ticket voor de Europa League'', vertelt technisch manager Gerry Hamstra aan Sportbladet.