Depay mag hopen op basisdebuut voor Olympique Lyon: ‘Ja, hij kan beginnen’

Memphis Depay maakt zaterdag mogelijk zijn debuut als basisspeler bij Olympique Lyon. De winteraanwinst is volgens trainer Bruno Génésio in staat om in de competitiewedstrijd tegen OSC Lille aan de aftrap te staan. Zondagavond was Depay als invaller al gedebuteerd tegen Olympique Marseille en kreeg hij een staande ovatie.