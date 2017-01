Toptalent keert na teleurstellingen in Barcelona en Hamburg terug in LaLiga

Alen Halilovic mag zich opnieuw bewijzen in Spanje. De twintigjarige Kroatische middenvelder van Hamburger SV wordt anderhalf seizoen uitgeleend aan Las Palmas, zo maakt de Duitse club bekend. Halilovic was naar verluidt ook in beeld bij Espanyol en Sporting Gijón.

De negenvoudig international stond bij Dinamo Zagreb te boek als een toptalent en verkaste in 2014 naar Barcelona. Tot een debuut in de hoofdmacht van de Spaanse topclub kwam het nooit. Het seizoen 2015/16 bracht Halilovic op huurbasis door bij Sporting Gijón en afgelopen zomer telde HSV zo'n vijf miljoen euro neer voor zijn komst.

Halilovic kon echter ook niet imponeren in Duitsland: hij kwam tot slechts zes competitiewedstrijden en scoorde niet. Wel maakte de jongeling een doelpunt in zijn enige bekerduel. "Als beide partijen niet tevreden zijn over de situatie, moet je oplossingen zoeken. We wensen hem het beste bij Las Palmas", laat sportief directeur Jens Todt van HSV weten.