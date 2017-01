Ebecilio vindt nieuwe club op Cyprus na vertrek bij Anzhi Makhachkala

Lorenzo Ebecilio is de nieuwste aanwinst van APOEL Nicosia. De 25-jarige buitenspeler komt over van Anzhi Makhachkala en heeft zijn krabbel gezet onder een contract tot medio 2019. Dat heeft de club uit Cyprus donderdag gemeld via de officiële kanalen.

Ebecelio wordt bij APOEL ploeggenoot van Boy Waterman. Hij heeft zijn contract bij Anzhi laten ontbinden om aan de slag te kunnen bij zijn nieuwe club op Cyprus.

Ebecelio werd opgeleid door Ajax en verliet de Amsterdammers begin 2013 voor Metallurg Donetsk. Daarna speelde hij voor Qabala, FC Mordovia Saransk en Anzhi. Bij de Russische club kwam hij in de eerste seizoenshelft nog regelmatig aan spelen toe.