‘Dat vind ik de grootst mogelijke onzin, Kuyt wil helemaal geen rust’

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kampt in aanloop naar het bekerduel tegen Vitesse met de nodige personele problemen. Daarnaast zou de oefenmeester volgens het Algemeen Dagblad overwegen om Dirk Kuyt in Arnhem rust te geven met het oog op de competitie. Volgens oud-trainer Rob Jacobs zou dat een domme keuze zijn.

“Dat vind ik de grootst mogelijke onzin. Kuyt wil helemaal geen rust. Hij wil altijd voetballen. Kuyt is in die bekercompetitie een hele belangrijke speler voor Feyenoord”, laat Jacobs er tegenover het RTV Rijnmond er geen misverstand over bestaan.

Van Bronckhorst mist in Arnhem zeker Karim El Ahmadi, door de Afrika Cup, en Tonny Vilhena, die een schorsing uit zit. Mogelijk is ook de grieperige Jens Toornstra niet van de partij. Als vervangers zou de oefenmeester denken aan Bart Nieuwkoop en Simon Gustafson. Volgens Jacobs geen geschikte opties voor het middenveld van Feyenoord. “Daar raakt ook Vitesse-trainer Henk Fraser niet van in de war. Je zou ook Rick Karsdorp door kunnen schuiven naar het middenveld en dan met drie verdedigers tegen Vitesse gaan spelen.”