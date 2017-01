‘Vijf clubs hebben oogje op Fosu-Mensah, Mourinho werkt niet mee’

Timothy Fosu-Mensah is dit seizoen bij Manchester United verre van zeker van een basisplaats en moet genoegen nemen met spaarzame invalbeurten. Volgens de BBC staan de clubs in de rij om hem op huurbasis over te nemen, maar José Mourinho laat de Nederlander niet vertrekken.

Vijf clubs willen Fosu-Mensah tot het einde van het seizoen huren van the Red Devils. Welke clubs dat zijn, is onduidelijk. Belangstellenden hoeven echter niet concreet te worden, want Mourinho wil de negentienjarige verdediger niet laten gaan.

Fosu-Mensah kwam dit seizoen nog maar amper in actie. In de Premier League mocht hij invallen tegen Swansea City. In de bekerwedstrijden werd wat vaker een beroep op hem gedaan. Toch is er veel vertrouwen in de Nederlander, getuige zijn pas opengebroken contract tot medio 2020.