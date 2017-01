‘Je wilt dan ook in de ArenA staan en als dat gebeurt zou dat gruwelijk zijn’

Ajax-trainer Peter Bosz mist voor het thuisduel tegen ADO Den Haag een hele rits aan buitenspelers. Anwar El Ghazi, Bertrand Traoré en Vaclav Cerny ontbreken om uiteenlopende redenen in de selectie van Ajax. Het maakt de weg vrij voor een eventueel basisdebuut van Justin Kluivert.

De zeventienjarige buitenspeler viel afgelopen twee duels, tegen PEC Zwolle en FC Utrecht, in bij Ajax. “Een basisplaats zou erg leuk zijn. Ik ben er klaar voor”, klinkt Kluivert zelfverzekerd tegenover AT5. Het zou voor de jongeling de eerste wedstrijd voor het eerste elftal van Ajax in de Amsterdam ArenA betekenen. “Als kleine jongen ga je naar de ArenA om te kijken naar je idolen en ik ben er natuurlijk ook als ballenjongen geweest. Je wilt daar zelf dan ook staan en als dat gebeurt zou dat wel heel gruwelijk zijn.”

Overigens is Ajax nog van plan een vervanger voor El Ghazi binnen te halen. Daar maakt Kluivert zich voorlopig niet zo druk over. “Ik ben nog jong, ik kijk nog rustig de kat uit de boom. Als Ajax een speler haalt dan is dat geen probleem, dan ontwikkel ik mij door bij Ajax A1 of Jong Ajax", vertelt de aanvaller, die vooralsnog niet scoorde in het eerste elftal van Ajax. "Het komt eraan. Alles op zijn tijd."