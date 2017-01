Bosz: ‘Hij heeft eventjes niet gescoord, zo’n fase heeft iedere spits'

Kasper Dolberg ontwikkelde zich de eerste helft van het seizoen stormachtig, maar heeft het de laatste weken moeilijk. Toch maakt Ajax-trainer Peter Bosz zich geen zorgen over de jonge spits. Het is volgens hem een kwestie van tijd voordat de Deen zichzelf weer op het scorebord zal zetten.

“Ik vind niet dat Dolberg het slecht doet. Absoluut niet. Ik wil ook niet over een probleem praten. Hij heeft eventjes niet gescoord, zo’n fase heeft iedere spits. Hoe krijgen we hem weer aan het scoren? Dat kan zomaar zondag zijn. Kasper heeft de laatste wedstrijden amper kansen gemist”, zegt Bosz in gesprek met Ajax Life. “Geen enkele verdediger kende Dolberg in het begin, nu stellen tegenstanders zich erop in. Dan moet er meer vrijheid komen voor andere spelers.”

Het valt de oefenmeester wel op dat Dolberg weinig in het spel voor komt, maar dat is volgens hem ook te wijten aan andere factoren. “Ik kijk iedere wedstrijd volledig terug en hij was weinig bij het spel betrokken. Dan moeten we kijken: ligt dat aan hem of zijn teamgenoten? Want als hij niet meer wordt aangespeeld, baart het me wel zorgen”, stelt Bosz. “Kaspers ontwikkeling verloopt zoals bij alle jonge spelers, daar maak ik me geen zorgen om.”