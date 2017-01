Willem II troeft ADO Den Haag af en huurt Belgische spits van Watford

Niet ADO Den Haag, maar Willem II is de volgende bestemming van Obbi Oulare. De Tilburgers huren de spits het komende half jaar van Watford, zo meldt de club op zijn website. Door het wegvallen van Bartholomew Ogbeche, die zijn voorste kruisband afscheurde, was Willem II op zoek naar een nieuwe spits.

“Door het wegvallen van Ogbeche wilden we een extra optie voor de spitspositie hebben. Daarom hebben we besloten om Obbi tot het eind van het seizoen te huren”, zegt technisch manager Joris Mathijsen op de website van de Tilburgers. Ook ADO Den Haag wilde de spits huren, die de eerste helft van het seizoen bij Zulte Waregem speelde. De huurperiode bij de Belgische club was weinig succesvol en de club besloot hem na een half jaar terug te sturen naar Watford.

“Nederland staat bekend om het aanvallende voetbal. Als spits vind ik dat natuurlijk wel fijn. Mensen denken dat ik door mijn lengte vooral fysiek sterk ben en goed kan koppen, maar ik ben ook een speler met technische kwaliteiten”, stelt Oulare. Anderhalf jaar geleden vertrok de spits voor ruim acht miljoen euro van Club Brugge naar Watford. De club in Engeland zat echter nog niet op hem te wachten, omdat Oulare nog het niveau voor de Premier League mist.