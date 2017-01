Duitse laagvlieger ontslaat middenvelder wegens banden met jihadisten

SV Darmstadt 98 heeft per direct afscheid genomen van Änis Ben-Hatira. De middenvelder had zijn steun uitgesproken aan een organisatie die in verband wordt gebracht met jihadisten. Daarop heeft de Duitse laagvlieger besloten om Ben-Hatira per direct de laan uit de sturen.

“Na een analyse van de hele situatie zijn we tot de conclusie gekomen dat een verdere samenwerking geen zin heeft. De club beschouwt de humanitaire steun van Ben-Hatira als verkeerd vanwege de organisatie die hij daarbij helpt”, zegt voorzitter Rüdiger Fritsch op de website van Darmstadt. De steun van Ben-Hatira aan Ansar International kon volgens de club niet door de beugel.

Die organisatie wordt in Duitsland namelijk in verband gebracht met extremisme. Het was voor Ben-Hatira zijn eerste seizoen in Darmstadt. De middenvelder heeft zowel een Duits als een Tunesisch paspoort, maar speelt zijn interlands voor Tunesië. “Er zijn weinig mensen die een grote verantwoordelijkheid dragen, toch dagelijks in de spiegel kijken en zichzelf met trots herkennen. Godzijdank kan ik dat”, reageert Ben-Hatira via Instagram.