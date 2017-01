Barcelona-icoon verlengt contract en voetbalt door tot na zijn 38e verjaardag

Xavi Hernández vierde woensdag zijn 37e verjaardag, maar de iconische middenvelder kan er nog altijd geen genoeg van krijgen. Al-Sadd, zijn huidige club, heeft donderdagmiddag namelijk via de officiële kanalen bekend gemaakt dat de Spanjaard zijn in de zomer aflopende contract met één jaar heeft verlengd.

Xavi blijft nu tot in ieder geval medio 2018 actief in Qatar, waar hij in 2015 na zeventien jaar bij de hoofdmacht van Barcelona neerstreek. Hij kwam in zijn anderhalf jaar in het Midden-Oosten tot nu toe 31 keer in actie in de Stars League en was in die wedstrijden goed voor negen competitiedoelpunten.

De spelbepaler groeide in zijn periode in het Camp Nou uit tot een waar icoon en vertrok er met een goedgevulde prijzenkast. Als speler van Barcelona won hij onder meer vier keer de Champions League, twee wereldbekers voor clubs en acht landstitels.