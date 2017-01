Southampton komt als volgende Engelse club deels in Chinese handen

Virgil van Dijk, Jordy Clasie en Cuco Martina krijgen binnenkort te maken met een aantal nieuwe eigenaren, zo is donderdagochtend duidelijk geworden. Het Chinese bedrijf Lander Sports Development, dat onder meer stadions bouwt, heeft op de beurs van Shenzhen namelijk laten weten dat het een deal heeft gesloten om een deel van de aandelen van the Saints over te nemen.

Hoeveel procent van de club het Chinese bedrijf daadwerkelijk over koopt van eigenaresse Katharina Liebherr, die Southampton in 2010 erfde van haar overleden vader Markus, is nog niet duidelijk. Volgens diverse Engelse media steekt Lander Sports ruim 235 miljoen euro in de club. Southampton en de nieuwe investeerders onderhandelden sinds november vorig jaar over de verkoop van een deel van de aandelen in de club.

The Saints komen nu in het rijtje met West Bromwich Albion en Championship-clubs Aston Villa, Wolverhampton Wanderers en Birmingham City, waar Chinese investeerders ook een flinke vinger in de pap hebben. Het Reading van Jaap Stam zou eveneens op de nominatie staan om over te worden genomen.