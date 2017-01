Jones vreest geen personele problemen: ‘Brede en goede selectie’

Feyenoord kan in het bekertreffen met Vitesse donderdag niet beschikken over Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi. Het is daarnaast nog onzeker of Jens Toornstra mee kan spelen in Arnhem. Desondanks maakt doelman Brad Jones zich geen zorgen, hij verwacht dat de selectie van de Rotterdammers breed genoeg is.

“Veel van de jongens hebben al kansen gekregen door de diverse competities waarin we actief zijn. We hebben de beschikking over Simon Gustafson, Renato Tapia en anderen die hun taken goed uitvoerden toen er een beroep op ze gedaan werd”, zegt de Australiër op de website van Feyenoord. “Ze hebben laten zien dat ze mee kunnen en dat er niet veel verandert in het team.”

Jones merkt op trainingen en in wedstrijden dat de selectie breed genoeg is. “Neem een voorbeeld aan Michiel Kramer, die belangrijke doelpunten maakt als hij invalt. Wessel Dammers speelde een goede partij tegen Manchester United. Dat geeft aan dat we een brede en goede selectie hebben. We zitten in een goede flow en dan is het lastig voor sommige spelers om minuten te maken. Het is belangrijk dat die spelers hun kansen grijpen als die zich aandienen.”