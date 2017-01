Sampdoria beëindigt samenwerking met probleemkind met Real-verleden

Antonio Cassano is niet langer speler van Sampdoria. De club uit Genua heeft in een officiële verklaring laten weten dat het contract van de aanvaller met instemming van beide partijen is verscheurd.

Cassano kwam dit seizoen niet in de plannen van trainer Marco Giampaolo voor en maakte nadat hij in de zomer weigerde een transfer te maken geen deel meer uit van de selectie van i Blucerchiati. De voormalig Italiaans international lijkt nu dus eieren voor zijn geld te hebben gekozen en kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

Cassano, die in het verleden voor onder meer AS Roma, Real Madrid, AC Milan en Internazionale speelde, mag tot hij een nieuwe werkgever heeft gevonden wel meetrainen met de beloften van Sampdoria. De 34-jarige aanvaller kwam bij zijn vorige clubs regelmatig in opspraak vanwege zijn woede-uitbarstingen en zijn gedrag binnen en buiten de lijnen.