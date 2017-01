Giovinco kan 23 miljoen per jaar opstrijken in China

De komst van Jos Hooiveld was het laatste transferkunstje van FC Twente in deze transferperiode, zo verzekert Jan van Halst. De Tukkers versterkten zich eerder ook met Oussama Assaidi. (De Telegraaf)

Ook Internazionale is bereid om aan de transferclausule van Antoine Griezmann te voldoen. De aanvaller van Atlético Madrid zou Inter alleen overwegen als men zich voor de Champions League plaatst. (Mediaset)

De aanvaller van Toronto FC kan in de Chinese Super League minimaal 23 miljoen euro per jaar gaan verdienen.