Depay kijkt uit naar samenwerking met Lyon-topscorer: ‘We begrijpen elkaar’

Memphis Depay raakte dit seizoen op een zijspoor bij Manchester United en koos voor een vertrek. Olympique Lyon nam de buitenspeler over en in Frankrijk hoopt de Oranje-international zijn carrière nieuw leven in te blazen. Ondanks dat hij onder José Mourinho amper aan spelen toekwam, weigert Depay zijn ex-trainer een trap na te geven.

Op de dag dat Depay gepresenteerd werd bij Lyon, sprak Mourinho op een persconferentie lovend over de aanvaller. De manager van the Red Devils benoemde de goede instelling van Depay. “Dat waren mooie woorden”, zegt de Lyon-aanvaller tegenover OL TV. “In Manchester heb ik altijd hard gewerkt. Het was niet makkelijk, ik wilde spelen. Maar we hadden geen slechte band. Hij is een goede trainer en een fantastisch persoon. Nu zullen we zien hoe ik het hier ga doen. Hoe dan ook, het is mooi dat hij zulke dingen over mij zegt.”

Depay maakte zondag zijn debuut voor Lyon in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Olympique Marseille. Tien minuten voor tijd viel hij in. De Franse media waren na afloop te spreken over zijn invalbeurt. In Frankrijk wordt uitgekeken naar zijn samenwerking met Alexandre Lacazette, dit seizoen al goed voor zeventien doelpunten in zestien competitiewedstrijden. “Ik sta bekend om mijn doelpunten en assists”, vervolgt Depay. “Maar ben bekend met Alexandre Lacazette, de topscorer hier. We begrijpen elkaar, hij beweegt zich goed.”

Depay hoopt zaterdag tegen OSC Lille op zijn eerste basisplaats. “Ik voel me goed, ik ben in topvorm. Ik heb een goede week achter de rug, de trainingen gingen goed. Ik denk dat klaar ben voor een basisplaats."