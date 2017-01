Jong Oranje moet in aanloop naar EK afrekenen met onder meer Engeland

Jong Oranje heeft donderdagochtend in het Franse Nyon te horen gekregen welke tegenstanders het in de kwalificatie voor het EK in 2019 zal treffen. Naast Jong Engeland bestaat Groep 4 van de kwalificatieronde voor het toernooi in Italië en San Marino verder uit de leeftijdsgenoten van Schotland, Oekraïne, Letland en Andorra.

De EK-kwalificatiecyclus gaat in maart van start en zal tot en met oktober 2018 doorlopen. De groepswinnaars plaatsen zich automatisch voor het toernooi en de vier beste nummers twee mogen via onderlinge play-offs uitmaken wie beslag gaat leggen op de laatste twee tickets. Jong Oranje slaagde er niet in om zich te plaatsen voor het EK van aankomende zomer in Polen: Jong Slowakije bleek uiteindelijk te sterk.

Het is nog niet duidelijk wie de rol van bondscoach van de Oranje-talenten op zich gaat nemen. Art Langeler legde in november vorig jaar zijn taken als interim-bondscoach neer, nadat hij eind september de rol van de naar het grote Oranje vertrokken Fred Grim over had genomen. De KNVB heeft nog geen vervanger aangewezen voor de vertrokken oefenmeester.