Ödegaard: ‘Ik ben erg teleurgesteld, dus het is moeilijk daar over te praten’

Martin Ödegaard kwam onlangs onder veel media-aandacht binnen bij sc Heerenveen en de Real Madrid-huurling speelde woensdagavond in de bekerkraker tegen AZ een puike wedstrijd in het shirt van zijn nieuwe werkgever. De jonge Noor went snel aan zijn nieuwe omgeving, al had hij wel even nodig om de uitschakeling in de KNVB Beker te verwerken.