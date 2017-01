Chelsea aast op ‘wonderkid’: ‘Wat telt is wie er met een officieel bod komt’

Chelsea doet het dit seizoen met een voorsprong van acht punten op eerste achtervolger Arsenal bepaald niet onaardig in de Premier League. Dat betekent echter niet Antonio Conte helemaal tevreden is met zijn selectie. Volgens geruchten in de Engelse pers is de club namelijk van plan om ‘Brazilian wonderkid’ Pedro Victor, ook wel bekend onder de naam ‘Pedrinho’, bij Corinthians weg te halen.

Zijn zaakwaarnemer Will Dantas weet dat er in ieder geval iets speelt, al houdt hij ook de boot af: “Er zijn mensen die me opbellen en zeggen dat ze van die of deze club zijn, inclusief een aantal aanbiedingen. Maar wat telt voor mij is wie er met een officieel, geschreven bod komt en dat op tafel legt. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd”, vertelt hij in gesprek met Sport Witness.

“Iemand belde mij op en zei dat hij van Chelsea was. Hij had een ‘niet te weigeren aanbod’, zo vond hij zelf. Maar anderen bellen mij ook op en zeggen dat ze juist van Atlético Madrid of Barcelona zijn. Hoe dan ook speelt er op dit moment niets concreets en dat is waarschijnlijk omdat ik iedereen heb verteld dat we pas gaan praten als de competitie afgelopen is”, sluit Dantas af.