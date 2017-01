De Boer: 'De Eredivisie is net een jeugdcompetitie’

Talenten kiezen er op steeds jongere leeftijd voor om naar het buitenland te vertrekken, waardoor er weinig spelers van rond de 24 of 25 jaar oud rondlopen die het niveau van de competitie omhoog halen. Volgens Ronald de Boer zorgt dit voor een extra probleem, aangezien de jongere talenten die wel blijven geen collega’s meer hebben aan wie zij zich op kunnen trekken.

“In Nederland is het een probleem dat onze talenten geen uitdagingen hebben om het volgende niveau te bereiken. In mijn tijd was er bijvoorbeeld Jan Wouters, een grote, sterke speler die je op de training meteen afstrafte als je je werk niet gedaan had”, vertelt hij in gesprek met Goal. “Dat is niet langer het geval. Vandaag de dag lijkt de competitie in toenemende mate op een jeugdcompetitie. De hiërarchie is zo goed als verdwenen.”

De Boer denkt dat jongere spelers zich door het gebrek aan leiderschap en ervaring in de selectie mentaal langzamer ontwikkelen. Dan is een keuze voor het buitenland wellicht weer een betere optie om sneller door te groeien, waardoor de vicieuze cirkel compleet is.