‘Het potentieel van dit team is vergelijkbaar met het Ajax van de jaren ‘90’

Ronald de Boer was een onderdeel van het succesvolle Ajax dat halverwege de jaren ’90 onder leiding van Louis van Gaal onder meer de Champions League, de Wereldbeker voor Clubs en een aantal landstitels won. In Amsterdam snakt men sindsdien naar vergelijkbare successen en de inmiddels 46-jarige oud-voetballer snapt dat het moeilijk is om die prestaties te evenaren. Toch denkt hij dat er voor Ajax veel mogelijk is, als de club erin slaagt om het team bij elkaar te houden.

“Wij waren toen wel 23 of 24 jaar oud. De jongens van nu, zoals Abdelhak Nouri, Kasper Dolberg, Donny van de Beek of Frenkie de Jong zijn twintig, of zelfs nog niet. Justin Kluivert is zeventien. Of Matthijs de Ligt, die met zijn zeventien jaar oud heel goed is. Het potentieel is vergelijkbaar met het Ajax van de jaren ‘90”, vertelt hij in gesprek met Goal. “Je weet het maar nooit met zulke jonge spelers hoe ze zich ontwikkelen. Er zijn vele voorbeelden van spelers die hoog werden aangeprezen. Het is heel moeilijk te voorspellen, maar dit team kan in twee of drie jaar echt heel goed zijn, als het bij elkaar blijft.”

De Boer noemt Viktor Fischer als voorbeeld van een speler waarvan heel veel werd verwacht, maar die momenteel stil lijkt te staan in zijn ontwikkeling. De Deen, die in zijn thuisland ‘de nieuwe Laudrup’ werd genoemd, verliet Ajax afgelopen zomer voor een nieuw avontuur bij het Engelse Middlesbrough.