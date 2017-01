Forster verricht wereldredding na blunder: ‘Voetbalgoden waren me gezind’

Southampton plaatste zich woensdagavond voor de finale van de EFL Cup. Na de 1-0 in het heenduel met Liverpool, was het team van Claude Puel ook in de return op Anfield met minimaal verschilte sterk voor de ploeg van Jürgen Klopp: 0-1. Het had ook heel anders kunnen uitpakken, zo weet Fraser Forster als geen ander.

Forster ging in de tweede helft bij een inzet van Emre Can volledig in de fout. Het leer leek via een onhandige beweging in zijn doel te belanden, maar uiteindelijk wist de doelman nog met een hand het leer op de doellijn van richting te veranderen. De beelden van het moment gingen viraal. "De voetbalgoden waren me gezind", zo lachte Forster na afloop. "Gelukkig ging de bal er niet in."

"We hebben in beide wedstrijden er echter alles aan gedaan om de finale te bereiken", benadrukte Forster. Jürgen Klopp vond de finaleplaats van Southampton verdiend. "Ze hebben beide wedstrijden gewonnen. Wij hadden grote kansen en geen geluk. Een gelukkige redding van Forster. Een goede redding, maar ook een gelukkige."