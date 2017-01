Ex-Feyenoorder solliciteert naar rentree: ‘Volgend jaar CL? Dat zou top zijn’

Jonathan de Guzman staat nog tot medio 2018 onder contract bij Napoli, dat hem dit seizoen uitleent aan Chievo Verona. De veertienvoudig Oranje-international hoeft echter wat hem betreft niet per se nog anderhalf jaar op Italiaanse bodem actief te blijven. De Guzman heeft namelijk wel oren naar een terugkeer naar de Eredivisie, en dan met name naar zijn oude club Feyenoord.

“Feyenoord blijft altijd speciaal voor me. Het voelt als mijn club. Feyenoord zou voelen als thuiskomen. Ik heb er een toptijd gehad. Nooit zal ik vergeten wat de club voor me heeft betekend. Een officieel afscheid heb ik nooit gehad. De manier waarop ik vertrok lag gevoelig”, vertelt hij aan ELF Voetbal. “Maar misschien moest het ook zo zijn dat ik nog geen afscheid heb genomen. Volgend jaar met Feyenoord in de Champions League? Dat zou echt top zijn. Als ze een keer kampioen kunnen worden, dan is het dit seizoen.”

De Guzman kon vorig seizoen ook al terug naar de Eredivisie, waar PSV nadrukkelijk geïnteresseerd was. Hij wees de Eindhovenaren toen echter af, aangezien zijn ambitie toen nog in het buitenland lag. Achteraf gezien realiseert de middenvelder zich wel dat PSV misschien de verstandigere keuze was geweest, aangezien hij dan Champions League had gespeeld en dichterbij het Nederlands elftal had gezeten.