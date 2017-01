‘Als hij niet scoort, is het net alsof Liverpool met tien man speelt’

De finale van de EFL Cup lonkte voor aanvang van het tweeluik met Southampton voor Liverpool, maar the Saints bleken zowel op St. Mary’s als op Anfield te sterk voor de titelkandidaat. Dankzij een laat doelpunt van Shane Long trok Southampton woensdagavond voor de tweede keer met één doelpunt verschil aan het langste eind en dat leidde tot flink wat kritiek op the Reds. Jamie Carragher was vooral teleurgesteld in het spel van Daniel Sturridge.

“Sturridge is een compleet andere speler geworden sinds hij hierheen is gekomen. In het begin kon je hem vergelijken met Sadio Mané, aangezien hij werd gehaald voor zijn diepgang. Hij kon achter de verdediging opduiken, hij had snelheid”, analyseert de Liverpool-icoon op Sky Sports. “Ik weet niet of dat compleet verdwenen is, of dat hij niet meer vol durft te gaan in de angst weer iets te verrekken.”

“De enige reden om hem nu op te stellen is vanwege zijn kwaliteiten als afmaker, je moet hem de mogelijkheden panklaar aanbieden. Het ging niet best voor de goal en hij scoort vaker niet dan wel”, gaat Carragher verder. “Als hij niet scoort, komt het erop neer dat je met tien man speelt. Hij voegt verder niets anders meer toe aan het spel.”