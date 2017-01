Mourinho: ‘Ik vind het geen probleem als hij liever naar Parijs gaat’

José Mourinho vindt het naar eigen zeggen geen enkel probleem dat Anthony Martial afgelopen weekend in Parijs was. De aanvaller behoorde niet tot de wedstrijdselectie van Manchester United voor het competitieduel met Stoke City, maar zag zijn collega's niet aan het werk in Engeland. Martial toog naar Parijs en dat leidde tot enige frustratie onder de fans: de Fransman werd ervan beschuldigd niet heel erg betrokken te zijn.

"We hebben niet veel vrije dagen. De spelers zijn vrij om te kiezen waar ze heen gaan als ze een keer een weekend vrij hebben", zo legt Mourinho uit. "Ik vind het geen enkel probleem als hij liever naar Parijs gaat." De manager van Manchester United zal voor komende zondag, als het FA Cup-duel met Wigan Athletic op de rol staat, nog meer spelers rust gunnen. "Als er zich geen blessures zullen voordoen, zal Sergio Romero keepen en zit Joel Castro Pereira op de bank."

"David de Gea zal vrij zijn. Als hij naar Spanje wil om van zijn twee vrije dagen te genieten, dan moet hij dat doen. Ik geef mijn spelers alle vrijheid, dus ik vind het niet erg dat Martial naar Parijs is gegaan." Martial haalt dit seizoen echter niet het niveau uit zijn eerste voetbaljaargang als Mancunian. Het is echter aan de aanvaller zelf om voor de ommekeer te zorgen, zo oordeelt Mourinho niet voor de eerste keer.

"Ik denk niet dat hij zijn focus heeft verloren. Ik denk dat hij alleen een grote kans niet met beide handen heeft aangegrepen. We hebben nog steeds vijf spelers voor deze posities. Ik kan een voetballer niet volop kansen geven om te spelen en de rest negeren. Ik kan een voetballers niet kans na kans geven en de inzet van de anderen negeren. Ik moet keuzes maken. Zo simpel is het."