‘Ik zou zeggen: ’tot we het juiste bedrag krijgen, mag je zitten en verrotten‘’

Rio Ferdinand heeft geen goed woord over voor de houding van Dimitri Payet. De aanvaller weigert nog langer uit te komen voor West Ham United, omdat hij per se terug naar Olympique Marseille wil. De Franse club liet woensdag weten niet meer dan dertig miljoen euro voor de Fransman te willen betalen, ook al azen de Oost-Londenaren op een transferbedrag van ongeveer 35 miljoen euro.

De huidige situatie bij West Ham kent alleen maar verliezers, tot woede van Ferdinand. De oud-verdediger, die in zijn actieve loopbaan onder meer voor tha Hammers uitkwam, ziet niet in waarom Payet zich zo opstelt. "Ik kijkt als oud-voetballer naar de situatie. Ik zou nooit hebben gezegd dat ik het vertik om te spelen. Ik heb zelf ook verschillende keren problemen gehad bij mijn clubs. Ook bij Manchester United, met bepaalde personen. Maar het kwam nooit in mij op om niet meer te spelen."

"Voetballen ben je aan de club verschuldigd, aan de supporters. En zeker iemand als Payet. West Ham was het decor om voor Frankrijk op het EK te spelen, West Ham was het decor om een nieuw contract in de wacht te slepen en West Ham was het decor om uit te groeien tot een voetballer die heel de wereld kent. Dat moet je respecteren", zo oordeelt Ferdinand. Payet maakt niet langer deel uit van de A-selectie van Slaven Bilic en zal komende maand ook niet meegaan op het trainingskamp naar Dubai, of hij nou wel of niet de gelederen van de Premier League-club verlaat.

"Ik begrijp de frustraties van de fans. Veel supporters zouden hun rechterarm geven om voor West Ham te mogen spelen. Ze kunnen zich niet verplaatsen in het standpunt van Payet." De selectie van West Ham heeft al te kennen gegeven dat Payet niet meer welkom is. "Wie adviseert Payet", zo vraagt Ferdinand zich tot slot af. "Hij is een volwassen man en zou zelf moeten inzien dat hij fout bezig is. Maar soms leef je in je eigen wereld en moet je door de juiste mensen worden bijgestaan. Als ik de trainer was, zou ik zeggen: 'Luister, totdat we het juiste bedrag krijgen, mag je zitten en verrotten'."