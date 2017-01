Real komt niet tot winst en is klaar in de Copa del Rey

Real Madrid kan zich volledig gaan toeleggen op de strijd om de landstitel en de prolongatie van de Champions League. Het team van Zinédine Zidane was woensdag niet in staat om de 1-2 nederlaag in de eerste bekerontmoeting met Celta de Vigo ongedaan te maken. De hoofdstedelingen konden in Galicië ternauwernood een nieuwe nederlaag voorkomen en zodoende schaart Celta zich bij de laatste vier: 2-2.

Real Madrid had in de eerste helft weliswaar meer balbezit, maar Celta slaagde erin om het team van Zidane ver van het doel van Sergio Álvarez te houden. Cristiano Ronaldo had zijn avond niet: in een poging om los Merengues in Balaidos aan de leiding te brengen, raakte hij zowel lat als paal. De eerste helft leek zonder doelpunten te worden afgesloten, maar na een halve redding van Kiko Casilla op een poging van John Guidetti werkte Danilo het leer in zijn eigen doel en kwam het scorebord in beweging.

In de tweede helft probeerde Real Madrid terug in de wedstrijd te komen. Het was uiteindelijk een vrije trap van Ronaldo die de tussenstand in Vigo nivelleerde: Álvarez was kansloos op de heerlijke inzet van de Portugees. Luttele minuten later had Sergio Ramos een dot van een kans om de 1-2 binnen te koppen, maar hij faalde. De missers bij Real Madrid stapelden zich vervolgens op, waarna Celta vijf minuten voor tijd toesloeg. Daniel Wass zette zijn voet tegen een afgeslagen bal en schoot het leer uiterst precies in de hoek achter Casilla: 2-1. In de negentigste minuut kopte Lucas Vázquez nog de 2-2 binnen, maar de doorslaggevende 2-3 bleef in de extra tijd uit.