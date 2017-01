De Kuip weer stap dichterbij voor AZ dankzij rake kopbal Luckassen

Na Sparta Rotterdam en SC Cambuur heeft ook AZ zich geplaatst voor de halve finale van de KNVB Beker. Op eigen veld was het team van John van den Brom met 1-0 te sterk voor sc Heerenveen. Het enige doelpunt werd twintig minuten voor tijd gemaakt en kwam op naam van Derrick Luckassen.

Na invalbeurten tegen ADO Den Haag en PSV in de Eredivisie, kreeg Martin Ödegaard woensdag in Alkmaar zijn eerste basisplaats van trainer Jurgen Streppel. De Noorse huurling van Real Madrid kreeg na een klein kwartier spelen de beste kans van de eerste helft. Het was AZ-middenvelder Mats Seuntjens die de fout in ging, waarna doelman Sergio Rochet redding bracht oog in oog met Ödegaard. Beide ploegen speelden op de aanval, maar desondanks vielen er voor rust geen grote kansen te noteren.

In de tweede helft trokken de bezoekers de wedstrijd meer naar zich toe. Het was Rochet die Ödegaard, Stefano Marzo en Reza Ghoochannejhad van het scoren hield. AZ kwam er niet uit en hield het bij verdedigen. In de 69e minuut kreeg Marzo dé kans om Heerenveen aan de leiding in de wedstrijd te schieten, maar na een fout van Rochet schoot hij voor een leeg doel over. En waar iedereen rekening hield met de 0-1, viel de goal aan de andere kant van het veld. Uit het niets bracht Derrick Luckassen AZ op voorsprong. Uit een hoekschop van Dabney Dos Santos kopte de middenvelder raak.

Vlak na zijn doelpunt kreeg Luckassen de kans om de wedstrijd te beslissen. Hij was Doke Schmidt te snel af en kwam oog in oog te staan met Erwin Mulder, maar schoot over. Heerenveen had nog een kwartier de tijd om er minimaal een verlenging uit te slepen. Maar waar de Friezen voor het doelpunt van Luckassen de bovenliggende partij waren, wist het in de slotfase moeilijk een vuist te maken. AZ hield relatief eenvoudig stand en mag zich halve finalist noemen.