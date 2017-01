Dybala en Pjanic voorkomen hattrick van AC Milan tegen Juventus

Juventus heeft zich woensdagavond voor de halve finales van de Coppa Italia geplaatst. Het team van Massimiliano Allegri verloor dit seizoen zowel in de Supercoppa als in competitieverband van AC Milan, maar in de derde ontmoeting zegevierde de Turijnse club: 2-1. Paulo Dybala en Miralem Pjanic namen de doelpunten voor hun rekening. Juventus zal nu met Napoli moet afrekenen om de eindstrijd van de Italiaanse beker te halen.

Juventus domineerde in de eerste helft over Milan en legde daarmee de basis voor de overwinning op i Rossoneri. De eerste poging op doel van het team van Allegri was ook meteen raak. Een voorzet van Kwadwo Asamoah kwam via Juan Cuadrado terecht bij de vrijstaande Dybala, die met een rake volley voor de 1-0 zorgde.

De thuisploeg zette meer druk en maakte jacht op een verdubbeling van de voordelige marge. Na 21 minuten was het weer raak: Gianluigi Donnarumma had geen antwoord op een vrije trap van Pjanic, na een charge op Asamoah. Juventus maakte zelfs nog een derde doelpunt voor rust, maar de treffer van Sami Khedira werd wegens buitenspel afgekeurd.

Een heerlijke volley van Carlos Bacca in de 53e minuut verkleinde de achterstand van Milan, maar de vreugde was van korte duur. Manuel Locatelli kreeg een minuut later zijn tweede gele kaart, voor een charge op Dybala. Milan speelde vervolgens alles of niets, maar een gelijkmaker bleef uit. Juventus slaagde er zelf niet in om de score verder uit te breiden, ondanks enkele kansen voor Mario Mandzukic, waardoor het tot het laatste moment spannend bleef. Gerard Deulofeu maakte in de slotfase zijn officiële debuut voor Milan.