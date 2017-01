SC Cambuur schakelt na Ajax ook FC Utrecht uit in bijzonder bekerduel

Op een bekeravond waar alles in zat, heeft SC Cambuur na strafschoppen aan het langste eind getrokken. Nadat de bezoekers een 1-0 achterstand hadden omgebogen in een 1-2 voorsprong, was het Giovanni Troupée die er in de 89e minuut 2-2 van maakte en een verlenging uit het vuur sleepte. Het liep uit op strafschoppen, welke beter werden genomen door de bezoekers.

Cambuur zorgde in de vorige ronde voor een enorme stunt door Ajax uit te schakelen. Woensdagavond stuntte de ploeg uit opnieuw. In Stadion Galgenwaard deed de club uit de Jupiler League niet veel onder voor de Eredivisionist. Na een weinig spectaculaire openingsfase waarin niet veel lukte bij de ploeg van Erik ten Hag, was het na 24 minuten spelen raak. Uit een hoekschop van Nacer Barazite kopte Leeuwin raak. Na de 1-0 kwam Cambuur wat beter in de wedstrijd en werd er meer lef getoond, met een goede schietkans voor Martijn Barto als gevolg. Aan de andere kant kreeg Richairo Zivkovic nog een goede kans, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald door Robbert Schilder.

De tweede helft was pas net onderweg toen Pol van Boekel naar de strafschopstip wees. Yassin Ayoub ging de fout in door Barto neer te halen. Erik Bakker maakte geen fout vanaf elf meter en bracht Cambuur langszij: 1-1. Na de tegentreffer was Utrecht het even kwijt, maar wist het zich te herpakken. Maar juist op het moment dat er kansen waren op de 2-1, viel het doelpunt aan de andere kant. Sébastien Haller kopte de bal onbedoeld tegen zijn eigen paal, waarna Barto niet aarzelde en er in de rebound 1-2 van maakte. Cambuur was ruim twintig minuten verwijderd van een nieuwe bekerstunt en daarmee de halve finale.

Na 75 minuten spelen wees Van Boekel opnieuw naar de strafschopstip. Haller waagde een poging met een halve omhaal en raakte daarbij de arm van Omar El Baad. De arbiter was niet zeker van zijn zaak en bekeek de beelden terug op het videoscherm aan de rand van het veld. Na de beelden bestudeerd te hebben kwam hij terug op zijn beslissing. Geen strafschop voor Utrecht, maar een vrije trap voor Cambuur wegens gevaarlijk spel van Haller, een primeur. Er klonk gejuich vanuit het uitvak, gefluit vanaf de rest van de tribunes. De thuisploeg baalde, maar moest en ging door. De slotfase brak aan en de druk van Utrecht nam toe. Met de halve finale in zicht moest Cambuur vlak voor tijd alsnog de 2-2 slikken. Leonard Nienhuis redde in eerste instantie op een inzet van Willem Janssen, maar in de rebound sleepte Giovanni Troupée er een verlenging uit.

In de verlenging was het Utrecht dat aanviel en Cambuur dat verdedigde, in de hoop vanuit de counter te scoren. Haller en Barazite waren er tot twee keer toe dichtbij. Aan de andere kant bracht doelman David Jensen knap redding op een fraaie vrije trap van Xander Houtkoop. In de tweede helft van de verlenging was invaller en tevens debutant Stefano Lilipaly trefzeker, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Het liep uit op een bloedstollende strafschoppenserie, waarbij de misser van Kristoffer Peterson Utrecht fataal werd.