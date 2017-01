PSG betaalt maximaal 37 miljoen euro voor Guedes

Gonçalo Guedes mag zich officieel speler van Paris Saint-Germain noemen. De Franse topclub maakt woensdagavond via de officiële kanalen de komst van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler wereldkundig. De 22-jarige Portugees, die Benfica minimaal dertig miljoen euro oplevert, heeft een contract tot medio 2021 ondertekend en gaat bij les Parisiens rugnummer vijftien dragen.

Technisch directeur Patrick Kluivert onderhandelde maandag in Lissabon met superzaakwaarnemer Jorge Mendes over een transfer van Guedes naar Parijs. De Portugees was in 2014 al in beeld bij de Parijzenaars, maar zowel het talent als Benfica stond toentertijd weigerachtig tegenover een transfer. Guedes reisde in de nacht van dinsdag op woensdag naar Parijs, waar hij vandaag een medische keuring doorstond.

'De nieuwe Cristiano Ronaldo' brak vorig jaar definitief door bij Benfica. Guedes speelde 68 wedstrijden in het shirt van de club uit Lissabon, waarin hij 11 keer scoorde en 16 assists gaf. Guedes speelde tot dusver twee interlands voor Portugal en maakte in 2015 zijn debuut in de oefeninterland tegen Rusland. Benfica kan overigens nog eens zeven miljoen euro tegemoet zien, als Guedes aan een andere club wordt verkocht, onder bepaalde contractuele voorwaarden.

"Ik ben erg blij dat ik bij een grote club als PSG heb getekend", zo laat Guedes op de clubsite weten. "Door met voetballers van een heel hoog niveau te spelen, kan ik mezelf ontwikkelen. Ik hoop al dit seizoen zo veel mogelijk prijzen te winnen." Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi is blij met de komst van Guedes. "Een jong talent uit Europa, een voetballer die perfect past bij onze ambities. Hij werd jarenlang door veel clubs gevolgd en heeft ervoor gekozen om bij PSG aan de slag te gaan."