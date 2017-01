Mourinho erkent: ‘Axel staat op het punt om voor ons te gaan spelen’

Axel Tuanzebe zal mogelijk binnen afzienbare tijd zijn officiële debuut voor Manchester United maken. De Premier League-club nam deze maand afscheid van Memphis Depay en Morgan Schneiderlin en zal hoogstwaarschijnlijk geen inkomende transfers realiseren. Daardoor zal José Mourinho intern naar oplossingen moeten zoeken.

"We zijn Schneiderlin en Depay kwijtgeraakt, twee spelers die niet veel minuten of wedstrijden voor ons speelden", zo vertelt de manager via de officiële kanalen van Manchester United. "Maar ze maakten deel uit van de selectie, dus we moeten hun plek invullen. Axel is een van de jongens die op het punt staat om voor ons te gaan spelen."

Tuanzebe is een vaste waarde bij de reserves van Manchester United. Mourinho denkt dat het niet lang zal duren alvorens de negentienjarige verdediger zijn opwachting in het hoogste keurkorps maakt. "Hij zit nu bij de A-selectie om meer ervaring op te doen en meer vertrouwd te raken aan het eerste. Dat is belangrijk als hij in de komende duels en maanden in actie moet komen." Manchester United doet nog in vier competities mee en dat betekent mogelijk liefst negen duels voor het einde van de maand februari.