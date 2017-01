PSV aast op gewilde aanvaller van Italië Onder-18

Southampton heeft het bod op Manolo Gabbiadini verhoogt naar zestien miljoen euro, maar dat is altijd nog niet genoeg voor Napoli. I Partenopei willen twintig miljoen euro voor de spits zien. (La Gazzetta dello Sport)

De zeventienjarige aanvaller van Serie B-club Salernitana en Italië Onder-18 wordt ook door onder meer Club Brugge in de gaten gehouden.