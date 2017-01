FC Twente haalt oude rot na elf jaar terug naar Nederland

FC Twente voegt per direct Jos Hooiveld aan de selectie toe. De 33-jarige verdediger komt over van het Zweedse AIK Solna en tekent in Enschede een contract tot de zomer van 2018. Hooiveld speelde sinds 2006 niet meer op Nederlandse bodem.

"Rene Hake ken ik nog uit mijn periode bij FC Emmen, toen ik daar in de B-jeugd speelde en Rene hoofd opleidingen was", zo vertelt Hooiveld via de officiële kanalen van FC Twente. "FC Twente is een grote club, echt een boegbeeld van deze regio. Mijn moeder komt uit Delden, dus ik voel zeker ook een band met de regio en in die zin voelt het ook wel een beetje als ‘thuis’."

Hooiveld maakte zijn debuut in het profvoetbal bij sc Heerenveen. Na anderhalf jaar op huurbasis voor FC Zwolle te zijn uitgekomen, maakte hij in het seizoen 2006/07 de stap naar het buitenland. Hooiveld kwam uit voor achtereenvolgens Kapfenberger SV, Inter Turku en AIK Solna. Met laatstgenoemde werd hij landskampioen en in januari 2010 maakt hij de overstap naar Celtic. Vervolgens tekende Hooiveld, na een verhuurperiode bij FC Kopenhagen, een contract bij Southampton. Met de Engelse club promoveerde Hooiveld naar de Premier League. Daar speelde hij twee seizoenen op het hoogste niveau, waarna een verhuurperiode volgde bij Norwich City en Millwall.

In de zomer van 2015 maakte Hooiveld de overstap naar AIK Solna. “Met Jos Hooiveld halen we een zeer ervaren verdediger in huis", zo laat Jan van Halst op zijn beurt weten. "We denken dat hij met zijn ervaring een goede rol kan vervullen in deze jonge groep. Jos is bovendien een linksbenige verdediger en ook in dat opzicht is hij, mede gezien het vertrek van Giorgos Katsikas, een goede aanvulling op de selectie."