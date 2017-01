‘Milan stuurt Niang naar Engeland met optie tot koop van 18 miljoen euro’

M’Baye Niang speelt de komende maanden in Engeland, zo verzekeren diverse Italiaanse media woensdagavond. De verhuur van de aanvaller aan Watford is vrijwel in kannen en kruiken, zo klinkt het. In de huurovereenkomst van de 22-jarige aanvaller zal een optie tot koop van achttien miljoen euro worden opgenomen.

Niang werd de laatste dagen voortdurend met een winters vertrek uit Milaan in verband gebracht. Met name Genoa en Torino werden al waarschijnlijke bestemmingen gezien, maar een telefoongesprek met Watford-coach Walter Mazzarri gaf de doorslag. De optie tot koop móet worden gelicht als Niang dit seizoen een bepaald aantal duels speelt. Voor het huren van de aanvaller moeten the Hornets een half miljoen euro betalen.

Niang zal waarschijnlijk donderdag een medische keuring ondergaan en daarna de laatste details van zijn overstap naar Engeland afronden. De aanvaller maakte medio 2012 de overstap van Caen naar Milaan, voor drie miljoen euro. De samenwerking was geen onverdeeld succes. Hij werd aan Montpellier en Genoa uitgeleend en kon de steun van de fans van i Rossoneri niet voor zich winnen. In deze voetbaljaargang was Niang goed voor drie treffers en drie assists, in achttien Serie A-duels.