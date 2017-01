‘Guardiola wil tien voetballers na de zomer absoluut niet meer terugzien’

Manchester City neemt komende zomer afscheid van liefst tien voetballers, zo verzekert The Times woensdag. De Premier League-club voldoet in het eerste seizoen onder Josep Guardiola niet aan de verwachtingen en dat heeft volgens de kwaliteitskrant gevolgen voor de samenstelling van de selectie van the Citizens.

Guardiola zou het bestuur van Manchester City hebben laten weten dat hij tien spelers wil uitzwaaien. Pablo Zabaleta, Joe Hart en Samir Nasri staan naar verluidt bovenaan de lijst. Hart en Nasri zijn dit seizoen uitgeleend aan respectievelijk Torino en Sevilla en hebben een doorlopend contract. De verbintenis van Zabaleta loopt in de zomer ten einde.

Yaya Touré, Gaël Clichy, Bacary Sagna, Jesús Navas en Willy Caballero hebben eveneens een aflopend contract en zullen van de loonlijst worden geschrapt. Eliaquim Mangala en Wilfried Bony, op huurbasis spelend voor Valencia en Stoke City, kunnen ook vertrekken. De verwachting is dat Manchester City, dat momenteel twaalf punten minder heeft dan koploper Chelsea, in dat geval tal van voetballers naar het Etihad Stadium zal halen.