‘Drie clubs laten oog vallen op ontevreden PSV-buitenspeler’

PSV raakt deze transferperiode na Luciano Narsingh mogelijk nog een buitenspeler kwijt. Floris Jozefzoon lijkt op weg naar de uitgang; drie clubs zijn volgens zijn zaakwaarnemer Winny Haatrecht bereid om hem nog deze maand over te nemen. Welke partijen geïnteresseerd zijn, wil de belangenbehartiger niet kwijt. Wel laat hij weten dat een van de belangstellenden Brentford is.

Jozefzoon is niet blij met zijn bijrol. Van trainer Phillip Cocu hoeft hij niet weg, maar met vijf invalbeurten in de Eredivisie is de rechtsbuiten ontevreden. Brentford, uitkomend in de Championship, zou hem een uitweg willen bieden. Mocht hij daadwerkelijk vertrekken, dan gaat de nummer drie van de Eredivisie op zoek naar een vervanger.

Volgens het Eindhovens Dagblad is technisch manager Marcel Brands op de hoogte van de interesse in Jozefzoon. Hij laat weten dat er echter nog geen club concreet is geworden. De vraagprijs voor Jozefzoon, wiens contract na dit seizoen afloopt en verlengd kan worden met een eenzijdige optie, ligt op een half miljoen euro.