Van Persie met dubbelklapper grote man bij eenvoudige zege op derdeklasser

Fenerbahçe heeft woensdagmiddag in de laatste groepswedstrijd van de Türkiye Kupasi zonder al te veel moeite afgerekend met Amed Sportif. De topclub uit Istanbul stond halverwege al met 3-0 voor en kwam na de onderbreking niet meer in de problemen. Robin van Persie nam twee treffers van Fenerbahçe, dat op plaats twee in de poule achter Genclerbirligi eindigt, voor zijn rekening.

Fener was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij en het duurde het niet lang voordat de ploeg van Dick Advocaat op voorsprong kwam. Al na acht minuten spelen wist Salih Uçan, op aangeven van nieuwkomer Oleksandr Karavaev, het net te laten bollen. De doelpuntenmaker nam bijna een half uur later de rol van aangever op zich toen hij Van Persie bediende met een panklare pass. De Oranje-international twijfelde geen moment en joeg de bal in het dak van het doel.

Hiermee was het nog niet gedaan voor Van Persie, want vlak voor rust mocht hij aanleggen vanaf de strafschopstip. Met een Panenka verschalkte hij de doelman voor zijn tweede treffer van de middag. In het tweede bedrijf kwam Fenerbahçe in het Sükrü Saracoglu stadion nauwelijks meer in de problemen en koos Advocaat ervoor om Van Persie met nog een half uur te gaan naar de kant te halen.