Toekomst van Feyenoord-doelman nog ongewis: ‘Eerst focussen op de titel'

Brad Jones werd begin dit seizoen naar Feyenoord gehaald om Kenneth Vermeer tijdelijk te vervangen. De Australiër doet het echter uitstekend en blijft voorlopig de eerste doelman in de Kuip. De vraag is echter of de sluitpost zijn aflopende contract in Rotterdam gaat verlengen.

“We hebben voor de winter kort gesproken, maar daarna niet meer. Het is nu denk belangrijker om te focussen op kampioen worden”, zegt Jones tegenover RTV Rijnmond. “Natuurlijk wil ik hier blijven, maar het is nu belangrijker dat we kampioen worden. Als dat gelukt is, kunnen we ons druk maken om andere dingen.”

Als Vermeer volgend seizoen weer wedstrijdfit is, kan het zijn dat Jones tweede doelman wordt. “Ik wil in de basis staan, zo kijk ik ernaar”, stelt de doelman van Feyenoord. De Rotterdammers haalde hem afgelopen zomer transfervrij op. In het verleden verdedigde Jones onder meer het doel van NEC, Bradford City en Liverpool.