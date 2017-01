‘Als iemand kritiek heeft op Messi, is het gesprek wat mij betreft voorbij’

Lionel Messi beleefde in 2016 niet het meest succesvolle jaar uit zijn loopbaan en dat kwam de Argentijnse superster hier en daar op de nodige kritiek te staan. Collega-international Mariano Andújar wil echter niets weten van het commentaar op de aanvaller van Barcelona.

“Als iemand kritiek heeft op Messi, of op een van mijn ploeggenoten, is het gesprek wat mij betreft direct voorbij”, liet de doelman van Estudiantes optekenen door TYC Sports. “Messi is binnen en buiten het veld een leider. Hij doet alles goed. Zelfs als hij boos wordt, doet hij dat op een goede manier!”

Andújar, die in Europa voor Palermo, Catania en Napoli speelde, kent Messi van hun gezamenlijke periode bij het Argentijnse nationale elftal. De doelman kwam tot nu toe elf keer in actie voor zijn land.