‘Liverpool gaat na Coutinho met nog drie smaakmakers om de tafel’

Liverpool verlengde woensdag het contract van Phillipe Coutinho tot medio 2022. The Reds zijn echter niet nog niet klaar en willen nog drie spelers langer aan zich binden. Adam Lallana, Dejan Lovren en Emre Can moeten komende maand ook hun verbintenis in Liverpool verlengen, zo meldt Daily Mirror.

Met Can lopen de onderhandelingen echter stroef. Het contract van de middenvelder loopt in 2018 af, waardoor de club al sinds de zomer in gesprek is met Can en zijn zaakwaarnemer. Er is echter nog altijd geen akkoord met bereikt met de Duitser.

Met Lallana en Lovren zou Liverpool er echter snel uit moeten komen. Het tweetal kwam in 2014 over van Southampton. In twee seizoenen groeiden Lallana en Lovren uit tot basiskrachten in het elftal van the Reds.