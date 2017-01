‘Ivoorkust was technisch sterker dan Marokko, maar wij scoorden prachtig’

Marokko was dinsdagavond met 1-0 te sterk voor Ivoorkust en stuurde de titelhouder in de Afrika Cup zo naar huis. Bondscoach Hervé Renard was na afloop opgelucht, omdat hij zag dat zijn voormalige werkgever weinig onderdeed voor de uiteindelijke overwinnaar.