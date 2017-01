AZ-aanvaller trok bijna naar Israël: ‘Mijn vriendin stond niet echt te springen’

Robert Mühren heeft sinds korte tijd een basisplaats veroverd bij AZ, maar moest het lange tijd doen met een plaats op de bank. De Volendammer had afgelopen zomer de overstap naar Israël kunnen maken. Met het oog op de veiligheid besloot Mühren de overgang toch af te zeggen.

Hapoel Ironi Kiryat Shmona had nadrukkelijke interesse in de aanvaller. Mühren had in Haifa kunnen gaan wonen, op twee uur rijden van Kiryat. “Haifa is een prima stad, de tweede stad van Israël. Zo'n 35 graden, lekker aan het strand, hangmatje uithangen. Piet Velthuizen woont er ook. Ik heb hem nog gesproken”, zegt de aanvaller van AZ tegen ELFVoetbal. “Hij was ook enthousiast over Haifa. Kiryat ligt helemaal in het noorden van Israël. Niet ver van Libanon en Syrië. Nou, mijn vriendin stond daar ook niet echt om te springen. Het is toch een vrij gevaarlijk gebied. We besloten het dus af te zeggen.”

Vorig seizoen kwam Mühren in Alkmaar weinig aan spelen toe, waardoor hij een transfer in overweging nam. “In mijn eerste seizoen bij AZ heb ik als spits nog redelijk wat wedstrijden gespeeld en hier en daar mijn doelpunten meegepikt. Een jaar later kwam Vincent Janssen naar AZ. Nou, daar had ik op zich wel vrede mee, dat hij voor mij stond”, stelt de Volendammer. “Ik heb toen nog aangegeven dat ik ook achter Vincent zou kunnen spelen. Maar daar stond Markus Henriksen, een echte loper. Dan kom je na zo'n seizoen in een situatie terecht waarin je alle opties op een rijtje zet.”